Battlefield 2042 Portal: Diese Fahrzeuge wünschen wir uns

Portal ist ein neuer Modus in Battlefield 2042, der einst als Battlehub bekannt war. Der offizielle Name wurde auf der EA Play nun frisch bekannt gegeben. Neben Hazard Zone und dem Standard-Multiplayer ist Portal der dritte große Spielmodus in Battlefield 2042. Man wird Fahrzeuge und Waffen aus allen alten Battlefield Spielen nutzen können und sich Schlachten auf bekannten Maps liefern, die ebenfalls ein Remaster erhalten. Ein absoluter Fanservice also, mit dem EA uralte Fans lockt.