Battlefield 2042: So wird der Battle Pass funktionieren

Mit dem Year-1-Pass ist man auf jeden Fall für das erste Jahr gut versorgt. Wir rechnen damit, dass neue Battle Passes einigen Gratis-Content beinhalten werden, man ihn aber wie auch in Call of Duty immer wieder neu kaufen muss, wenn man Zugriff auf alle Inhalte haben möchte. Orientieren wir uns am aktuellen Call of Duty: Warzone dürfte ein einzelner Battle Pass vermutlich um die 10 Euro kosten. Sollte er nicht mit In-Game-Währung bezahlbar sein, lohnt sich eine Vorbestellung der Gold-Edition also auf jeden Fall.