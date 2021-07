Battlefield 2042: Wie Cross-Play auf PS5 und Xbox Series X|S funktioniert

Die Regeln des Cross-Play im neuen Battlefield sind simpel: Last-Gen spielt mit Last-Gen und alles, was darüber ist, spielt untereinander im Elite-Club. Ein richtiges Klassensystem also, das aber keine marxistischen Hintergründe hat, sondern Hardware-bedingt ist: Auf der PS4 und der Xbox One ist Battlefield 2042 online auf 64 Spieler begrenzt, während die stärkeren Systeme – PS5, Xbox Series X|S und PC – jeweils mit 128 Soldaten auf dem Schlachtfeld stehen werden. Wenn man bedenkt, dass die PS5 und Xbox Series X|S immer noch heiße Ware sind, dann ist das auch gut so: Die PS5 und die Xbox Series X|S könnten im Pechfall sonst nämlich eine relativ überschaubare Anzahl von Spielern haben.