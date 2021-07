F1 2021 - Auf der Suche nach der neuen Generation

An der Steuerung hat sich im Vergleich zu F1 2020 gar nichts verändert. Lediglich die HUD wurde etwas angepasst und die Schadensanzeige erweitert. Enthusiasten der Vorjahre dürfte auffallen, dass keine Benzinmischungen mehr einstellbar sind, was aber an den offiziellen Regularien festzumachen ist.