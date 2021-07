Magic Arena: Exklusive Vorschau zum neuen Set Jumpstart: Historic Horizons

Spannend sind aber die 31 brandneuen Karten, die exklusiv für MTG Arena verfügbar sind. Das besondere an vielen dieser Karten ist, dass Wizards of the Coast sich ein Beispiel an ihren Karten-Konkurrenten Hearthstone und Legends of Runeterra genommen haben, und zum ersten Mal Mechaniken entwickeln konnten, die lediglich in einem digitalen Umfeld funktionieren.