Voller Erfolg für Riot’s Mobile Games Wild Rift, TFT und LoR

Genau genommen sind es bereits 108 Millionen US-Dollar, die Spieler weltweit bisher in die Free2Play-Titel der Firma investiert haben. Das zeigt eine Analyse von Sensor Tower, die die Umsätze des App Stores und Google Play auswerten. Ihren Daten zufolge entfällt der kleinste Anteil davon an das Kartenspiel Legends of Runeterra, der Autobattler Teamfight Tactics brachte etwa doppelt so viel ein.