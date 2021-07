Warzone: Spieler glitcht in Gulag-Match & tötet wahllos

Wer in einem Call of Duty: Warzone Match sein Leben verliert, kann sich eine zweite (und letzte) Chance erspielen. Im Gulag treten immer zwei ausgeschiedene Spieler gegeneinander an. Der Gewinner darf wieder in das laufende Match einsteigen und hat weiterhin die Chance auf den Sieg. Normalerweise spawnt ein Spieler mitten im Gulag und versucht, den Kontrahenten zu besiegen. Ein Glitch ermöglicht es aktuell allerdings, in einen solchen Showdown aktiv einzugreifen. So können sich Spieler mit dem Fallschirm hineinglitchen, obwohl sie gar nicht Teil dieses 1v1-Matches sind.