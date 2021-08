Blizzard: Präsident verlässt Unternehmen

Die neuen Blizzard-Chefs können auf eine langjährige Karriere in der Videospielindustrie zurückblicken. Während Oneal unter anderem als Studio Head bei Vicarious Visionsan an Guitar Hero sowie Destiny 2 beteiligt gewesen ist, war Ybarra über 20 Jahre bei Microsoft beschäftigt und hatte hier später die Rolle des Corporate Vice-President of Gaming inne und arbeitete an der Xbox Classic, Xbox 360 und Xbox One mit.