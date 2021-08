Diese Waffen gibt es zum Start von Battlefield 2042

Ein Shooter ohne Waffen geht natürlich nicht. Das Battlefield 2042 also mit einer ordentlichen Auswahl an Waffen an den Start gehen wird, das sollte keinen überraschen. Der Leaker Temporyal hat nun dank einem Code herausgefunden, welche Waffen das genau sein werden und da das neue Battlefield 20 Jahre in der Zukunft spielen wird, sind viele der Waffen sehr interessant.