Pokémon Unite Guide: Liberlo Attacken & Items

Liberlo ist perfekt für euch geeignet, wenn ihr wisst, wie man Mobs ohne Schaden zu erleiden killt und sehr Auto-Attack-orientiert spielt. Achtet auf eure Position und geht nie vorweg. Stellt euch so auf, dass ihr vor gegnerischen Angreifern sicher seid und nutzt eure extrem starken Auto-Attacks so lange und effizient, wie möglich. Und solltet ihr doch mal in eine Falle getappt sein, benutzt Offenlegung und verschwindet danach mit Feuerfeger über eine Wand!