Pokémon Unite Guide: Urgl Attacken & Items

Langsame Pokémon, ohne Fähigkeiten, die ihre Mobilität erhöhen, sie springen oder dashen lassen, haben es in Pokémon Unite nicht ganz einfach. Kaum fängt ein Teamfight an, steht man auch schon etwas zu weit vorne und Gengar, Lucario oder Fiaro springen aus dem Gebüsch. Innerhalb einer Sekunde seid ihr tot und könnt nur noch zugucken, wie die Gegner Tore erzielen. Damit das in Zukunft nicht passiert, geben wir euch in diesem Guide alle nötigen Werkzeuge mit an die Hand, um Urgl optimal zu spielen.