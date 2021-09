Battlefield 2042: Alle Infos zum Start der Open-Beta

Das Duell zwischen Call of Duty und Battlefield geht in die nächste Runde. Nachdem die Alpha-Phase von Call of Duty: Vanguard zumindest einen positiven Eindruck hinterlassen konnte, muss EA mit Battlefield 2042 nachziehen. Auch hier konnten die bisherigen Leaks einen großen Hype um den nächsten Teil der Shooter-Reihe starten. Aber wie schlägt sich Battlefield 2042 in der Open-Beta? Die Antwort gibt es am 22. September!