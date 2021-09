Clash Royale - Season 27 ist da! Alle Balanceänderungen im Detail

Der nächste Zauber, den die Entwickler nicht unbeachtet lassen konnten. Schließlich hat das die Clash-Royale-Community schon zu lange Zeit zu Genüge getan. Zwar ändert sich nichts am Schaden oder an den Manakosten, dafür schraubte Supercell an der Variabilität. Ab sofort macht der Schneeball nicht nur Schaden und verlangsamt die getroffenen Einheiten, sondern er stößt diese auch noch weiter als gewohnt zurück. Von 1500 auf 1800 Flächeneinheiten.