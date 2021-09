Hamburger Haie gründen eigenen eSports-Verein

Gegründet als AG an der Technische Universität Hamburg (TUHH) kristallisierte sich schnell heraus, dass das Interesse an einem Antritt in der Uniliga und anderen kompetitiven Turnier auch an anderen Universitäten hoch ist. Kurz darauf folgte der Zusammenschluss als Hamburger Haie. Doch damit war nicht Schluss: Es folgten verschiedene nationale und europaweite Erfolge in den Ligen für Rocket League, League of Legends, CS:GO, Rainbow Six: Siege oder Overwatch. Selbst auf Sat.1 hatten die Hamburger Haie schon einen Fernsehauftritt. Auch die feste Community wurde größer, zählt inzwischen mehr als 200 Haie und über 25 Teams und es können immer wieder neue Junghaie begrüßt werden.