Pokémon Unite Guide: Cottomi Attacken & Items

Am wichtigsten ist es immer schön in der Nähe des DPS eures Teams zu bleiben. Trotzdem muss auch ein Cottomi leveln und damit der Kampf gegen die wilden Pokémon etwas schneller verläuft, entscheidet ihr euch auf Level 1 für Blattwurf. So früh im Spiel benötigt ihr noch keine Heilkräfte.