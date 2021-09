Pokémon Unite Guide: Knuddeluff Attacken & Items

Mit Level 3 bekommt ihr dann automatisch Einigler. Ihr rollt euch zusammen und schleudert Gegner, die ihr auf eurem Weg trefft, in die Luft. Das Gute an Einigler ist, dass ihr damit die Abklingzeit eurer Fähigkeiten zurücksetzt. Ihr könnt also Pfund einsetzen, dann Einigler und dann wieder Pfund.