Pokémon Unite Guide: Machomei Attacken & Items

Machomei ist das typische 3-Stufen-Entwicklungs-Pokémon. Ihr werdet leider erst sehr spät zu Machomei. Deswegen ist es wichtig, so effizient wie möglich Erfahrung zu Farmen. Mit dem Pokémon seid ihr einer der schnellsten Jungler im Spiel – werdet also zumindest schnell zu Maschok. Gankt schnell und oft und fokussiert euch klar auf die Carries. Als Machomei sollten die Teamfights dann schnell entschieden sein – ihr krittet eure Gegner einfach in Grund und Boden.