Pokémon Unite Guide: Mamutel Attacken & Items

Eine gute Defensive gewinnt Meisterschaften. Diese alte Fußballregel gilt natürlich auch im neuen Pokémon MOBA. Mit Relaxo, Turtok, Castellith und Lahmus konnten wir bisher zwischen vier verschiedenen Verteidigern auswählen. Ab sofort wirft sich auch Mamutel als Tank in den Kampf und nimmt für seine Teammates Schaden in Kauf. Aber wie spielt sich der Neuzugang in Pokémon Unite?