eSports: Deutschland für eEURO 2021 qualifiziert

Die deutsche eNationalmannschaft hat sich für die UEFA eEURO 2021 in der Fußball-Simulation PES qualifiziert. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit Mehrab "MeroMen" Esmailian, Mike "EL_Matador" Linden und Pejam "Payamjoon" Zeinali löste am Montagabend in den abschließenden Spielen ihrer Play-off-Gruppe A das Ticket für das Turnier im Sommer.