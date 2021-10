LIVE im SPORT1-Stream: Der Porsche Esports Carrera Cup

Diesen Sonntag überträgt SPORT1 das Finale des Porsche Esports Carrera Cups im Livestream. Ab 16:15 treten die 32 besten Fahrer in der Rennsimulation iRacing um die Meisterschaft an. Dabei stehen neben Ruhm und Ehre auch 25.000 Euro Preisgeld auf dem Spiel. In zwei halbstündigen Läufen fällt die Entscheidung über den neuen Champion des Porsche Esports Carrera Cup Deutschland.