Mega Twitch Leak! Auch MontanaBlack & Knossi betroffen

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Eine bis dato unbekannte Person hat jeglichen Code und Hintergrundinformationen der Streamingplattform Twitch im Internet veröffentlicht! In einem 125 Gigabyte großen Datenpaket sind zudem jegliche Auszahlungen an die Streamer der Plattform ab dem Jahre 2019 gelistet. Zu den Betroffenen zählen auch MontanaBlack sowie Knossi, die beide im Zeitraum von August 2019 bis Oktober 2021 über zwei Millionen US-Dollar an Auszahlungen von Twitch erhalten haben.