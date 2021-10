Ricochet: Call of Duty: Warzone erhält Anti-Cheat

Nach über einem Jahr, in dem Cheater in Warzone ungestraft ihr Dasein fristen durften, melden sich Activision endlich mit einem Machtwort. Am 12. Oktober hieß es in einem längeren Statement: „Liebe Cheater, wir lieben Spiele, sie sind unsere Leidenschaft. (…) Cheater sind nicht willkommen, für sie gibt es keine Toleranz und bald werdet ihr wissen, was wir meinen.“