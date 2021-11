Battlefield 2042: Das sind die stärksten Assault-Spezialisten

Sind wir uns einig, dass Assault (Sturmsoldat) die beste Klasse in Battlefield ist? Es macht einfach Spaß, offensiv zu spielen und die Gegner zurückzudrängen. Am drittbesten kann das unserer Ansicht nach die Französin Emma „Sundance“ Rosier. Was macht sie in Battlefield 2042 so stark? Ganz klar, der Wingsuit! Das ist einfach eines der besten Items im Spiel und bietet euch dank der Mobilität in vielen Lagen einen entscheidenden Vorteil. An den anderen beiden Spezialisten hat es Sundance aber nicht vorbei geschafft. Dafür fehlt ihr einfach die nötige Power – ihre Granaten knallen nicht so richtig rein.