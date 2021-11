Battlefield 2042: Das sind die stärksten DMRs im Spiel

Was ist also die beste DMR in der Meta von Battlefield 2042? Im Spiel habt ihr die Auswahl aus insgesamt drei Waffen dieser Klasse. Zunächst wäre da die DM7, die zwar in allen Bereichen grundsolide ist, aber auch nicht wirklich mehr bietet. Immerhin hat die Knarre einen coolen Look und hört sich außerdem richtig gut an.