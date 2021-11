Battlefield 2042: Das sind die stärksten LMGs im Spiel

Battlefield 2042 steht kurz vor der Veröffentlichung und bereits seit einigen Tagen können Spieler die neuen Inhalte mit Early Access testen. Während die Beta des Multiplayer-Shooters vor einigen Wochen nicht wirklich gut bei der Community ankam, liest man in den vergangenen Tagen schon deutlich positiveres Feedback in den sozialen Medien. Neben den kritisch bewerteten Spezialisten sowie Fahrzeugen sind in Battlefield natürlich die Waffen wichtig. Welche Knarren auch wirklich gut sind, ist am Anfang gar nicht so leicht herauszufinden.