Battlefield 2042: Die stärksten Recon-Spezialisten im Spiel

Die mit Abstand beste Wahl unter den Recon-Spezialisten ist Ji-Soo Paik. Ihr Können bringt sie aus ihrer Zeit beim südkoreanischen Militär mit. Was macht sie in Battlefield 2042 so stark? Ganz einfach, Entwickler DICE hat ihr einen Wallhack gegeben. Mit ihrer aktiven Fähigkeit EMG-X werden nämlich Feinde sogar durch Wände sichtbar gemacht. Klingt nicht nur gut – ist es auch. Darüber hinaus werden eure Kontrahenten markiert, wenn diese auf euch schießen. Ji-Soo Paik bietet also das beste Gesamtpaket aller Recon-Spezialisten.