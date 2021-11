Halo Infinite Multiplayer ab sofort spielbar!

Die Serie um den Master Chief ist kein Neuling, wenn es um die Welt des eSports geht. Bereits in der Vergangenheit gab es zahlreiche Teams, die sich in verschiedenen Turnieren um den Sieg stritten. Auch in Deutschland existierte mit der CSL (Console Sports League, Konsolenbleger der ESL, Anm. der Red.) und Halo 3 die Möglichkeit das eigene Können unter Beweis zu stellen.