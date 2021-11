HandOfBlood gründet eigenes eSports-Team

Das Team möchte seinen ganz eigenen Weg gehen. Im Ankündigungsvideo auf seinem YouTube-Channel merkte HandOfBlood an, was für ihn der Grund für die teils fehlende Verbundenheit der Zuschauer zu einer eSports-Organisation ist und zieht dabei Vergleiche zur Identifikation mit einem Fußballverein. So soll der Name „Eintracht“ bereits Werte vermitteln. Ständig wechselnde Roster machen es ebenso schwer, einen Anknüpfungspunkt zu finden. Eintracht Spandau will diese Aufgabe im Sinne der Fans anders angehen.