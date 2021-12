Battlefield 2042: Dritter Patch packt Fahrzeuge, Waffen & mehr an

Auch an den Waffen wird noch deutlich geschraubt. Mit dem dritten Patch werden die Knarren im Allgemeinen aber stärker gemacht. Auf der einen Seite zeigt sich das in der höheren Zoom-Präzision – egal ob stationär oder in Bewegung. Auf der anderen Seite wurden nur wenige Waffen in bestimmten Situationen abgeschwächt. So ist das NTW-50 ab sofort weniger effektiv gegenüber Fahrzeugen und eine zusätzliche Kugel in der Kammer des Revolvers M44 wurde entfernt.