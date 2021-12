Battlefield 2042: Neues Mini-Update 3.1 ist live

Battlefield 2042 hat seine Ecken und Kanten, sowohl beim Balancing im Spiel als auch bei zahlreichen Bugs und anderen Fehlern. An der Stärke einzelner Inhalte wurde in den vergangenen Wochen bereits kräftig geschraubt, nun geht es erneut den Fahrzeugen an den Kragen. Die 30-mm-Kanone gegen Infanterie wurde spürbar verschlechtert. Die Feuerrate ist jetzt deutlich geringer, die Waffe überhitzt schneller und der Explosionsschaden wurde ebenfalls vermindert. Ähnlich ergeht es auch der 57mm-Cannon. Hier wurde selbiger sogar halbiert.