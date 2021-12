Halo Infinite: Cloud9 gewinnt Raleigh Major

eUnited musste nun 4 Maps in Folge gewinnen, wenn sie den Titel noch für sich beanspruchen wollten. In Capture the Flag auf Aquarius wurde dafür ein erstes Fundament gelegt. In der zweiten Slayer-Runde dieser Serie ließ Cloud9 dann aber keine weiteren Zweifel aufkommen, dass dieser Titel an sie gehen sollte. Sie kontrollierten wichtige Power-Ups und Spezialwaffen und erspielten sich eine komfortablen Vorsprung, den sie am Ende mit 50:36 halten konnten. Damit wurde Cloud9 mit 4:1 Raleigh Major Champions und gewann 140.000 US-Dollar.