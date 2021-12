Tod eines MOBAs: Heroes of Newerth

In den darauffolgenden Jahren sollte das Spiel, das generell wohlwollend von der Community angenommen wurde, nicht zur Ruhe kommen. Bereits im Dezember 2012 gab es den ersten großen Hack, im Zuge dessen mehr als acht Millionen User-Daten erbeutet wurden. Die Info über den Diebstahl wurde zunächst vom Hacker selbst via reddit enthüllt, ehe sich S2 Games offiziell dazu äußerte. 2013 gab es erstmals Bots im Spiel und mit Heroes of Newerth 3.0 ein größeres grafisches Update. Nach gerade einmal fünf Jahren, seit der ersten Beta-Phase, verkaufte S2 Games das Spiel an Garena, die im folgenden Frostburn Studios als Betreiber und „Software-Wart“ einsetzten. Zwar wurde unter neuer Leitung im November 2020 ein 64-Bit-Client veröffentlicht, doch war schon damals absehbar, dass HoN keine große Zukunft mehr haben wird. Der letzte Patch, 4.9.2., wurde am 30. März 2021 veröffentlicht. Schon zuvor gab es nur noch alle acht Wochen ein Update.