Bruno Spengler über SIM-Racing & die virtuellen 24 Stunden von Le Mans

Bruno Spengler: Ja, gerne. Ein Team besteht aus vier Fahrern, die sich nach einer bestimmten Zeit auf der Strecke abwechseln. Dabei sind wir grundsätzlich stets über Funk in Kontakt - bei uns ist das Discord. Über Discord sprechen wir dann über die verschiedenen Statistiken, wie zum Beispiel die Bereifung der Fahrer hinter oder vor uns aussieht, wie es um den Abrieb steht und vieles mehr. Gegenwärtig sieht es auch danach aus, als würden wir im Doppelstint fahren, ehe der Fahrer gewechselt wird. Sobald das der Fall ist, melde ich dies an, sprich, drücke einen Knopf für einen Pitstop, fahre in die Box und vermerke alle Details für den Nachfolger. Dieser schaut meistens die letzten Runden zu, um zu sehen, wie die aktuelle Situation auf der Strecke ist. Danach übernimmt dann der nächste Fahrer.