UFL: Nach Aus bei EA - FIFA-Konkurrent präsentiert CR7 als Markenbotschafter

Wer hätte das ahnen können? Strikerz Inc. geht eine Partnerschaft mit Superstar Cristiano Ronaldo ein! Das Unternehmen gab die Nachricht im Rahmen des weltweiten Gameplay-Reveal-Events zu UFL bekannt und unterstrich damit die eigenen Ambitionen. Ein klarer Fingerzeig in Richtung EA Sports - der neue Stern am eFootball-Himmel fährt schwere Geschütze auf, um gegenüber der Konkurrenz bestehen zu können.