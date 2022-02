„Könnten den eSports dominieren“ - Kölns Oberbürgermeisterin Reker

Weite Teile der Politik würden laut Reker auf ein traditionelles, ja sogar engstirniges Bild des eSports beharren. Dies wurde nicht zuletzt durch die Auffassung des DOSB verdeutlicht, der eine Unterscheidung in eGaming und eSport vornahm. Lediglich der eSport, also virtuelle Sportarten mit realem Sportbezug, hätte demnach die Chance darauf, zukünftig als Sportart anerkannt zu werden und Anschluss an den organisierten Sport zu finden.