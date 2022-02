Yu-Gi-Oh! Master Duel: Das sind die stärksten Decks

Während Zoodiacs einen eher offensiven Gameplan verfolgen, bietet Lyrilusc mehr Control-Optionen. Ihr Boss-Monster ist Simorgh, Bird of Sovereignty, welcher erst vor kurzem im Paper-TCG verboten wurde. Simorgh beschwört am Ende des Zuges ein Winged Beast aus eurem Deck. Hier wird meistens Barrier Statue of the Stormwinds gewählt, um den Gegner davon abzuhalten selbst Spezialbeschwörungen auszuführen. Dank ihren zahlreichen Level-1-Monstern und dem XYZ-Vogel Lyrilusc - Recital Starling fällt es Lyrilusc zudem extrem einfach Number F0: Utopic Draco Future zu beschwören.