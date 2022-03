Der SK Gaming eJuniorCup - powered by Mercedes-EQ

Rund um das Turnier wurden zudem zahlreiche Aktivitäten in einem bunten Rahmenprogramm angeboten. Bereits am Freitag gab es ein eigens für die Veranstaltung geplantes Hallenfußballspiel. Während des Turniers konnten sich die Teilnehmer an einer Reaktionswand und in einer Gym-Area austoben. Zusätzlich stellte der Veranstalter einen Mercedes-EQS -einfach mal als Sitzprobe- vor Ort vor. All das zusammen ließen den SK Gaming eJuniorCup - powered by Mercedes-EQ zu einem Erfolg werden und hinterließ einen positiven wie auch bleibenden Eindruck bei allen Teilnehmern und den virtuellen Zuschauern.