SPORT1-Exklusiv: Zu Gast im BS+ COMPETITION Bootcamp

Gegenwärtig bereitet sich BS+ auf den bevorstehenden Summer Split in Rocket League vor. Das Team konnte in der Vergangenheit bereits einige Erfolge erzielen. So steht unter anderem die Teilnahme am ersten Major der laufenden Saison auf dem Konto der in München beheimateten eSports-Organisation. Neben einem Männerteam geht bei BS+ COMPETITION auch eine reine Frauenmannschaft für die Zebras in Rocket League auf Torejagd.