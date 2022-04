UFL: Gameplay-Test! Positives Feedback für FIFA-Konkurrent

Laut Eugene Nashilov, seines Zeichens CEO von Strikerz Inc., geriet die Entwicklung des Spiels zwar etwas ins Stocken, habe aber keine kritischen Züge angenommen. Das Entwicklerstudio mit Hauptsitz in Minsk ist direkt von der Invasion Russlands betroffen. Der Geschäftsführer lies durchblicken, dass einige Mitarbeiter in der Ukraine geblieben sind. Er selbst wurde in Belarus geboren. Trotzdem stand die Produktion für keinen Tag still. Nun soll nach und nach wieder Normalität einkehren.