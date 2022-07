2023! Blizzard reanimiert Blizzcon im kommenden Jahr

Activision Blizzard gehört mittlerweile zum umfangreichen Spieleportfolio von Windows- und Xbox-Entwickler Microsoft. Für sage und schreibe 69 Milliarden US-Dollar erwarb das in Redmond beheimatete Softwareunternehmen die Macher von Spielen wie World of WarCraft, StarCraft und Overwatch. Abseits davon geriet Blizzard zuletzt aufgrund einer toxischen Firmenkultur in die Schlagzeilen.