Gipfeltreffen in Seoul: Faker trifft Tottenham-Star Heung-min Son

Der Premier-League-Klub Tottenham Hotspurs ist derzeit zu Besuch in Südkorea - einer Hochburg des eSports. Kein Stern glänzt heller am südkoreanischen eSports-Himmel als der von Lee „Faker“ Sang-hyeok. Der dreifache Weltmeister und zehnfache nationale Champion gilt seit vielen Jahren als bester League of Legends Spieler der Welt. Erst jüngst schaffte es das Ausnahmetalent als erster Spieler überhaupt 500 Spiele innerhalb der Südkoreanischen-Liga zu gewinnen und stellte somit einen weiteren Rekord auf die Beine.