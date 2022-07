Yu-Gi-Oh! Master Duel: Meilenstein von 40 Millionen Downloads erreicht

In den vergangenen Saisons litt Master Duel stark unter Decks, die klar die beste Wahl für Spieler in höheren Rängen waren. Ein Faktor, den das physische Kartenspiel dadurch ausgleicht, dass hier Duelle nicht nur „Best of One“ gespielt werden und man sich einem Sidedeck gegen bestimmte Strategien wappnen kann. Ob Master Duel jemals einen Modus integriert, der ein solches Format anbieten wird, ist unbekannt. Der Konkurrent Magic: Arena hatte diesen Wandel tatsächlich nach längerem Spielerwunsch eingeführt.