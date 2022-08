Eine Hommage mit Makeln – Madden NFL 23 im Test

Entscheidet man sich für „Placement & Accuracy“ braucht es flinke Daumen und reichlich Übung. In diesem Modus hat der Spieler die nahezu vollständige Kontrolle über jede Komponente eines Passes. Dabei sind natürlich Ziel, Weite und Positionierung des Quarterbacks weiterhin wichtig, doch kommt jetzt die angesprochene Platzierung in den Laufweg der Receiver hinzu. Fehlt es dann noch an Training und Feingefühl in den Sticks kann das unter „Classic“ mehr als garantierte First Down ganz schnell zu einer schmerzhaften Interception werden.