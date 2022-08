Konami veröffentlicht eine neue Bannliste für Yu-Gi-Oh! Master Duel

Ohne eine große Ankündigung hat Konami am 23. August die Liste der verbotenen und limitierten Karten für Yu-Gi-Oh!: Master Duel aktualisiert. Die Community hatte seit Wochen nach einem solchen Update gefragt, da das Meta-Game des Titels sich immer mehr in eine ungesunde Richtung entwickelt hatte, in der bestimmte Decks und Strategien zu dominant waren.