Nachfolge geglückt! – Call of Duty: Modern Warfare II im Test

In Sachen Movement gelingt Infinity Ward ein Kunststück. Es kommt einem so vor, als wären die besten Eigenschaften aus Cold War und Modern Warfare in einen Topf geworfen worden und zu einem herrlichen Gourmet Gericht verrührt worden. Sei es der Taktiksprint, die Interaktion mit Türen und Kanten oder das Hochklettern an Hindernissen – Fans beider Spiele sollten sich hier in Modern Warfare II zu Hause fühlen. Hinzu gekommen sind zwei essentielle Elemente.