Trelleborgs Siegesserie war nicht makellos, denn New Holland und Valtra entschieden zumindest jeweils eine Runde ihrer Best of 5 bzw. Best of 3 Matches für sich. An Trelleborgs Gesamtsieg änderte dies nichts und nach 16 Turnierstunden am vergangenen Wochenende krönten sie sich zum Weltmeister!