Nach über einem Jahr bei Fokus! EliasN97 packt aus: „Fortnite ist das Anstregendste!“

In seiner Position beim Fokus Clan führt EliasN97 beispielsweise die Verhandlungsgespräche mit potenziellen neuen Spielern. „Fortnite ist das Anstrengendste! Du verhandelst da teilweise mit Kindern, die extrem jung sind, aber schon so viel Geld verdient haben, dass sie den Wert von Geld und den richtigen Umgang mit Leuten verloren haben“, erklärte der 25-Jährige und wies daraufhin, dass viele in einem jungen Alter bereits sechsstellige Preisgelder gewonnen haben.