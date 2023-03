Das waren die zehn prestigeträchtigsten eSports-Titel 2022

In Sachen Preisgeld gibt es wenige Sportarten, die es mit den zahlreichen Wettbewerben im eSports aufnehmen können. In einer Aufstellung der Kollegen von esportz.in nannten diese jüngst die zehn prestigeträchtigsten Spiele, bei denen im vergangenen Jahr mehr als 150 Millionen US-Dollar Preisgeld ausgeschüttet wurde.

Die Liste wird, wie vermutlich jede in jedem Jahr, von Dota 2 angeführt. Dies ist insbesondere auf die Strahlkraft des finanziell stärksten eSports-Turniers, dem „The International“, zurückzuführen. Seit Entwickler Valve dieses 2011 zum Launch des Titel ins Leben rief, wurden mehr als 200 Million US-Dollar an die beteiligten Teams verteilt. Am erfolgreichsten war und ist OG, das zweimal das Turnier gewann und alleine dadurch ein Preisgeld von 26 Millionen mit Nach Hause nahm.

Mobile Games > PC-Games

League of Legends hingegen liegt „abgeschlagen“ auf dem neunten Platz, was aber nicht zuletzt auf die veränderte Struktur der eSports-Szene zurückzuführen ist. Die Teams in allen großen Major-Regionen, Europa, USA, China und Korea, sind in Franchise-Ligen unterwegs, die über festgelegte Preisgelder wie Gehälter verfügen. Lediglich das Mid-Season Invitiational sowie die World Championship verfügen über variable Preistöpfe.