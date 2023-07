John Cena erscheint als Peacemaker in Mortal Kombat 1

Mit Mortal Kombat 1 erscheint in wenigen Monaten der nächste Eintrag der beliebten Fighting-Game-Serie, der zugleich den erneuten Reboot der Reihe markiert. Dennoch bleibt das Spiel den blutigen Wurzeln treu und wird weiterhin überzogene, beinah schon Comic-hafte Gewalt und den Kampf zwischen zwei Kontrahenten in den Mittelpunkt rücken. Mit von der Partie: John Cena!

Peacemaker, Omni-Man & Homelander

In seiner Rolle als Peacemaker innerhalb des Films „The Suicide Squad“ überzeugte der Wrestling-Star nicht nur mit seiner Physis, sondern auch in Sachen Situationskomik und Witz macht und machte der US-Amerikaner von sich reden. Nun ist wohl auch NetherRealm Studios auf den Geschmack gekommen und packt Cenas Charakter gemeinsam mit weiteren bekannten Filmfiguren als DLC in das Spiel.