Wild Rift generiert alleine in China einen Umsatz von einer Milliarde US-Dollar

League of Legends zählt seit mehr als zehn Jahren zu den wichtigsten Stützpfeilern des eSports. Mit Wild Rift existiert zudem ein mobiler Ableger, der nun in China zu einem äußerst exklusiven Kreis erfolgreicher Spiele & Apps aufgestiegen ist. Im Land der Mitte wurde League of Legends: Wild Rift im Oktober 2021 veröffentlicht und konnte seither, gemäß der Datenseite data.ai, einen Umsatz von einer Milliarde US-Dollar erzielen.

Damit zählt die mobile Fassung von League of Legends zu einer geringen Anzahl an Titeln, denen es in China gelungen ist, die magische „eine Milliarde“-Grenze zu durchstoßen. Genau soll es sich dabei um 101 Spiele (+ Wild Rift) sowie 26 Applikationen handeln.

Erfolgreicher als Pokémon